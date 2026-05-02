Suba moderada de combustibles en mayo y nuevo ajuste previsto para junio

El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para el mes de mayo, mientras que el incremento restante del esquema previsto será aplicado en junio. La decisión busca suavizar el impacto inmediato en los precios y contener su incidencia en la inflación.

El ajuste vigente este mes ronda el 0,5%, lo que ya comienza a reflejarse en los valores de la nafta y el gasoil en los surtidores. En el caso de la nafta, la actualización impositiva es de $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos, más $0,637 por el gravamen al dióxido de carbono. Para el gasoil, el incremento asciende a $9,269 por litro, con posibles variaciones según la región del país.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida apunta a evitar un salto brusco en los precios y moderar la presión sobre los costos energéticos. Asimismo, indicaron que los aumentos impositivos pendientes, acumulados durante 2024 y 2025, fueron postergados y comenzarán a implementarse de manera progresiva a partir de junio.