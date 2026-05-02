Dos hombres fueron detenidos en río tala por amenazas, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego

Personal de la dependencia policial de Río Tala, junto a efectivos del Destacamento La Tosquera, intervino durante las últimas horas en un bar de copas ubicado sobre calle Camelino s/n de esa localidad, tras un alerta telefónico que advertía sobre un conflicto en el lugar.

Al arribar, los uniformados lograron la aprehensión de dos hombres de 32 y 24 años. Según se informó, el mayor de ellos intentó darse a la fuga y descartó en el trayecto un revólver calibre 32 largo marca MR, mientras que el segundo sujeto entorpeció el accionar policial oponiendo resistencia.

La investigación permitió establecer que momentos antes ambos individuos habrían amenazado de muerte a dos jóvenes de 21 y 15 años utilizando el arma de fuego posteriormente secuestrada. Además, se constató que el revólver poseía un pedido de secuestro activo desde el año 2018.

Tomó intervención la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa por amenazas agravadas, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando ambos detenidos alojados en el sector de calabozos.