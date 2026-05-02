Cuatro mujeres de San nicolás resultaron heridas tras un choque en Ramallo

Cuatro mujeres oriundas de San Nicolás sufrieron lesiones leves este viernes luego de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Ramallo. El hecho fue reportado mediante un llamado al 911.

El siniestro involucró a un Chevrolet Onix azul, conducido por una mujer de 66 años, quien viajaba acompañada por otras tres mujeres de 71, 59 y 74 años. Tras el impacto, todas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Por causas que se investigan, el automóvil colisionó con una camioneta Toyota negra manejada por un hombre de 49 años, domiciliado en Ramallo, quien resultó ileso y circulaba sin acompañantes.

En el lugar trabajó personal de tránsito municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual dio resultado positivo. Debido a ello, las autoridades procedieron a retener la licencia de conducir y labraron el acta de infracción correspondiente.