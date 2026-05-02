Aumento de cuotas en colegios privados bonaerenses: suben hasta 3,5% desde mayo

El aumento comenzará a regir desde el quinto mes del año en los establecimientos educativos que reciben aportes estatales, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), entidad que nuclea a instituciones de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, la suba autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación será del 3,5% y se aplicará desde el inicio del mes.

Con el nuevo esquema, las escuelas primarias con 100% de subvención podrán cobrar hasta $34.030, mientras que aquellas con el 40% de aporte estatal alcanzarán hasta $153.860. En el nivel secundario, los aranceles quedarán fijados en hasta $37.520 para instituciones totalmente subvencionadas y hasta $199.920 para las que reciben un 40% de ayuda estatal.