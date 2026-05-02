Denuncian el robo de una bicicleta durante la madrugada

A través de una publicación realizada en redes sociales, una vecina denunció el robo de una bicicleta ocurrido durante la madrugada, cuando delincuentes ingresaron al interior de su vivienda y sustrajeron el rodado perteneciente a su hijo.

Según expresó en el mensaje difundido, el hecho fue descubierto en horas de la mañana y la familia pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperar la bicicleta. “Entraron adentro de mi casa y le robaron a mi hijo esta bicicleta”, manifestó la mujer en la publicación.

Además, solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el rodado o detecte que alguien intenta venderlo, se comunique para aportar datos que puedan ayudar a esclarecer el hecho y recuperar el vehículo robado.