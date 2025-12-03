Canalweb San Pedro
Policiales

Solicitan difusión para dar con el paradero de un joven de 24 años

Redacción CWSP

La Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero emitió un pedido de colaboración para localizar a Rodrigo Alejandro Godoy, de 24 años, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria caratulada Averiguación de Paradero con intervención de la UFI N° 7 de San Pedro.

 

Godoy es argentino, de contextura delgada, aproximadamente 1,75 metros de altura, tez trigueña y cabello enrulado de color castaño oscuro, que suele atarse en una pequeña colita. Como seña particular, presenta una discapacidad motriz al caminar y lleva en ambas manos argollitas metálicas similares a anillos. Según consta en la denuncia, se encuentra en situación de calle y no posee teléfono de contacto.

 

Ante cualquier información sobre su ubicación, se solicita comunicarse de inmediato a los números 03329-488917 (DDI Baradero) o 03329-425221 (Comisaría San Pedro).