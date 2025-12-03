Solicitan difusión para dar con el paradero de un joven de 24 años

La Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero emitió un pedido de colaboración para localizar a Rodrigo Alejandro Godoy, de 24 años, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria caratulada Averiguación de Paradero con intervención de la UFI N° 7 de San Pedro.

Godoy es argentino, de contextura delgada, aproximadamente 1,75 metros de altura, tez trigueña y cabello enrulado de color castaño oscuro, que suele atarse en una pequeña colita. Como seña particular, presenta una discapacidad motriz al caminar y lleva en ambas manos argollitas metálicas similares a anillos. Según consta en la denuncia, se encuentra en situación de calle y no posee teléfono de contacto.

Ante cualquier información sobre su ubicación, se solicita comunicarse de inmediato a los números 03329-488917 (DDI Baradero) o 03329-425221 (Comisaría San Pedro).