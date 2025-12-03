Hallan una motocicleta con numeración adulterada en zona de pastizales

Personal policial incautó una motocicleta que presentaba irregularidades en su numeración registral, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un rodado abandonado en la intersección de Néstor Kirchner y avenida España.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta 110 cc color negra, sin chapa patente y oculta entre pastizales. Al realizar las verificaciones correspondientes, constataron que el motor tenía la numeración adulterada e ilegible, por lo que se procedió de inmediato a su secuestro.

Interviene la fiscalía local, que continuará con las actuaciones para determinar el origen del vehículo y su posible relación con hechos delictivos.