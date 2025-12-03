El Instituto SADIV presentó su oferta educativa 2026 con nuevas tecnicaturas y especializaciones en salud



El Instituto SADIV anunció oficialmente su oferta académica 2026, incorporando nuevas tecnicaturas, especializaciones y programas de formación vinculados al ámbito de la salud y la seguridad en entornos sanitarios. La propuesta amplía las posibilidades de formación profesional para estudiantes y trabajadores del sector, con certificaciones de validez nacional y acceso a prácticas hospitalarias desde el inicio de las cursadas.

Para el ciclo lectivo 2025 continúan abiertas las inscripciones a las carreras iniciales de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica.

De cara a 2026, la institución sumará nuevas Tecnicaturas Superiores de tres años de duración, todas con validez nacional:

Tecnicatura Superior en Radiología

Especialización en Salud en Hemoterapia

Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos

Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico

Además, SADIV ofrecerá Formación Técnica Certificada, con trayectos específicos orientados a la práctica profesional en:

Enfermería (cuidados quirúrgicos, anestesiología, esterilización, tratamiento del dolor, cuidados críticos y neonatología).

Seguridad e Higiene (seguridad operacional en establecimientos de salud).

La propuesta se completa con postítulos de un año de duración, bajo modalidad virtual, destinados a profesionales de la salud —incluidos enfermeros, técnicos y licenciados— en áreas como Cuidados Críticos (UTI, UCO y Neonatología), Tratamiento Paliativo y Cuidados Post-anestésicos, entre otros.

Los estudiantes del instituto cuentan con un beneficio central: la articulación directa con el Hospital Privado Salud, lo que permite iniciar prácticas hospitalarias desde el primer cuatrimestre, favoreciendo la experiencia temprana en entornos reales de trabajo.

Para inscribirse a las tecnicaturas, los requisitos son: título secundario (o certificado de trámite), documento de identidad y concurrir a la institución para completar la planilla y certificar la documentación.