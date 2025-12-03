Canalweb San Pedro
El Instituto SADIV presentó su oferta educativa 2026 con nuevas tecnicaturas y especializaciones en salud

Redacción CWSP


El Instituto SADIV anunció oficialmente su oferta académica 2026, incorporando nuevas tecnicaturas, especializaciones y programas de formación vinculados al ámbito de la salud y la seguridad en entornos sanitarios. La propuesta amplía las posibilidades de formación profesional para estudiantes y trabajadores del sector, con certificaciones de validez nacional y acceso a prácticas hospitalarias desde el inicio de las cursadas.

Para el ciclo lectivo 2025 continúan abiertas las inscripciones a las carreras iniciales de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica.

De cara a 2026, la institución sumará nuevas Tecnicaturas Superiores de tres años de duración, todas con validez nacional:

  • Tecnicatura Superior en Radiología
  • Especialización en Salud en Hemoterapia
  • Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos
  • Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico

Además, SADIV ofrecerá Formación Técnica Certificada, con trayectos específicos orientados a la práctica profesional en:

  • Enfermería (cuidados quirúrgicos, anestesiología, esterilización, tratamiento del dolor, cuidados críticos y neonatología).
  • Seguridad e Higiene (seguridad operacional en establecimientos de salud).

La propuesta se completa con postítulos de un año de duración, bajo modalidad virtual, destinados a profesionales de la salud —incluidos enfermeros, técnicos y licenciados— en áreas como Cuidados Críticos (UTI, UCO y Neonatología), Tratamiento Paliativo y Cuidados Post-anestésicos, entre otros.

Los estudiantes del instituto cuentan con un beneficio central: la articulación directa con el Hospital Privado Salud, lo que permite iniciar prácticas hospitalarias desde el primer cuatrimestre, favoreciendo la experiencia temprana en entornos reales de trabajo.

Para inscribirse a las tecnicaturas, los requisitos son: título secundario (o certificado de trámite), documento de identidad y concurrir a la institución para completar la planilla y certificar la documentación.

 