El Instituto SADIV presentó su oferta educativa 2026 con nuevas tecnicaturas y especializaciones en salud
El Instituto SADIV anunció oficialmente su oferta académica 2026, incorporando nuevas tecnicaturas, especializaciones y programas de formación vinculados al ámbito de la salud y la seguridad en entornos sanitarios. La propuesta amplía las posibilidades de formación profesional para estudiantes y trabajadores del sector, con certificaciones de validez nacional y acceso a prácticas hospitalarias desde el inicio de las cursadas.
Para el ciclo lectivo 2025 continúan abiertas las inscripciones a las carreras iniciales de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica.
De cara a 2026, la institución sumará nuevas Tecnicaturas Superiores de tres años de duración, todas con validez nacional:
- Tecnicatura Superior en Radiología
- Especialización en Salud en Hemoterapia
- Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos
- Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico
Además, SADIV ofrecerá Formación Técnica Certificada, con trayectos específicos orientados a la práctica profesional en:
- Enfermería (cuidados quirúrgicos, anestesiología, esterilización, tratamiento del dolor, cuidados críticos y neonatología).
- Seguridad e Higiene (seguridad operacional en establecimientos de salud).
La propuesta se completa con postítulos de un año de duración, bajo modalidad virtual, destinados a profesionales de la salud —incluidos enfermeros, técnicos y licenciados— en áreas como Cuidados Críticos (UTI, UCO y Neonatología), Tratamiento Paliativo y Cuidados Post-anestésicos, entre otros.
Los estudiantes del instituto cuentan con un beneficio central: la articulación directa con el Hospital Privado Salud, lo que permite iniciar prácticas hospitalarias desde el primer cuatrimestre, favoreciendo la experiencia temprana en entornos reales de trabajo.
Para inscribirse a las tecnicaturas, los requisitos son: título secundario (o certificado de trámite), documento de identidad y concurrir a la institución para completar la planilla y certificar la documentación.