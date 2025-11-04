Allanamiento por hurto en una zapatería terminó con un detenido que intentó huir armado

En la jornada de hoy, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias y Chacabuco, en el marco de una investigación por el hurto de mercadería ocurrido el pasado 30 de octubre en una zapatillería propiedad de una joven de 25 años.

La medida, solicitada por la fiscalía interviniente y extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, fue resultado de diversas tareas investigativas que habían permitido establecer el lugar donde podrían encontrarse los calzados sustraídos. Durante el procedimiento, no se logró hallar la mercadería denunciada, pero sí se produjo un incidente cuando el morador del domicilio, un hombre de 42 años, intentó darse a la fuga.

El individuo fue aprehendido tras una breve persecución, y durante su huida se descartó de un arma de fuego tipo pistolón de dos caños superpuestos, que fue secuestrada y se encontraba apta para el disparo, con dos cartuchos intactos. Interviene la Fiscalía de San Pedro, que dispuso las actuaciones correspondientes.