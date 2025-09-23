Secuestran camioneta que circulaba a más de 160 km/h por la zona céntrica

Personal de la Dirección de Tránsito logró interceptar en calles céntricas a una de las dos camionetas que circulaban a altísima velocidad, estimada en más de 160 km/h, de acuerdo a lo informado por el área de Inspección. Al momento de la identificación, el conductor del vehículo no presentó la documentación correspondiente al seguro obligatorio.

Desde el Centro de Monitoreo se había advertido la maniobra peligrosa y de inmediato se dio aviso tanto a Inspección como a la Policía, que intervinieron en el procedimiento. En total, fueron identificados tres rodados involucrados en el hecho, lo que motivó un amplio despliegue preventivo para evitar mayores riesgos en la vía pública.