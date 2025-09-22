Caso de abuso, la familia del imputado aclaran sobre las acusaciones: «Nunca podríamos ocultar a alguien que hizo esto”

La investigación por el caso de abuso sexual contra una menor en San Pedro continúa, mientras la Policía busca intensamente al principal sospechoso, señalado de haber atacado a su hijastra. La denuncia fue realizada el sábado por la tarde por una hermana de la víctima, quien lo encontró infraganti.

En medio del impacto social, surgieron en redes sociales cuestionamientos hacia la familia del imputado, a quienes algunos usuarios acusaron de protegerlo. Frente a esas versiones, Marco Verdejo, allegado directo, publicó un extenso descargo en Facebook para desligar a sus suegros y cuñados de cualquier complicidad:

> «Esta gente es la familia de mi señora, hermanos y padre, por lo tanto también es mi familia. A ellos se los conoce como Los Albano por la casa de comida que tienen, y a mi suegro también por periodista deportivo. Como toda la familia, están destruidos por lo que pasa con el hijo mayor, que es al que deberían escrachar, no a toda la familia que no tiene nada que ver. Nunca podríamos ocultar a una persona que ha hecho lo que se dice… es más, hay más nenes en la familia que están contando cosas que han pasado».

Más adelante, Verdejo agregó:

> «A mis suegros les allanaron la casa el mismo sábado por la noche, y hoy lunes estuvieron toda la tarde en la Comisaría de la Mujer a disposición de la Justicia. Mi señora es profesora de dibujo, con más de 80 alumnos que vienen a diario. Uno no elige a los parientes, pero duele ver publicaciones compartidas sin saber realmente cómo son las cosas. Escrachen solamente a Rafael Vázquez, no a toda la familia».

Las declaraciones reafirman que existirían más testimonios de menores que habrían sufrido abusos, lo que podría derivar en nuevas denuncias.

Ampliaremos.

