Confirman que el hombre hallado sin vida en Los Aromos, falleció tras descompensarse

La Estación de Policía Comunal de San Pedro confirmó que en la tarde de ayer un hombre de 65 años falleció tras descompensarse en la vía pública, en la intersección de Rivadavia y Esquiú, donde se encuentra una plaza del barrio. Según el parte oficial, una vecina fue quien advirtió la situación y pidió asistencia al Centro de Salud Los Aromos, cuyos profesionales intentaron reanimarlo hasta la llegada del SAME 107, que constató el deceso.

Conforme a lo informado por la dependencia policial, la Fiscalía en turno fue notificada y se iniciaron actuaciones de oficio bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, a fin de establecer con precisión las circunstancias del hecho.