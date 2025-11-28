Aprehenden a una mujer en Gdor. Castro tras dañar un handy policial durante un operativo

En la tarde de ayer, durante un operativo de interceptación vehicular realizado por personal de la UTOI San Nicolás en la intersección de las calles Córdoba y Máximo Castro, en Gobernador Castro, una mujer de 28 años fue aprehendida luego de resistirse a la identificación.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se negó a colaborar, comenzó a amedrentar al personal y forcejeó con los efectivos. Durante ese forcejeo, hizo caer un handy policial marca Motorola, provocando la rotura de su antena de comunicación.

La aprehendida quedó a disposición de la fiscalía local, que interviene en la causa por resistencia a la autoridad y daños.