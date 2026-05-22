Se incendió un camión cisterna en la Ruta 9 a la altura de San Pedro

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este viernes sobre la Ruta 9, a la altura de San Pedro, luego de que un camión cisterna que transportaba gasoil comenzara a incendiarse mientras circulaba en dirección a Rosario. El hecho ocurrió cerca del kilómetro 175 y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para controlar las llamas y evitar una situación de mayor gravedad.

El vehículo involucrado, un Scania perteneciente a una empresa de transporte internacional, había salido desde Campana con destino a Bolivia. El conductor, un hombre de 41 años, logró detener el rodado sobre la banquina y salir ileso antes de que el fuego avanzara. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar enfriando la estructura del tanque para impedir que las llamas alcanzaran toda la carga. Además, las autoridades confirmaron que no hubo derrame de combustible ni personas heridas, aunque el tránsito permaneció parcialmente reducido mientras se desarrollaban las tareas de control y remoción del camión.

Foto y fuente: www.notisanpedro.info