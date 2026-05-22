Más de 100 chicos del Club América participaron de un operativo integral de salud

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un nuevo Operativo Integral de Control de Salud destinado a niños, niñas y adolescentes que practican distintas disciplinas deportivas en el Club América.

Durante la jornada, más de 100 deportistas pasaron por controles médicos y chequeos preventivos, en el marco de una iniciativa que busca acompañar y cuidar la salud de los jóvenes que forman parte de instituciones deportivas de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar articulando acciones con clubes y entidades locales, remarcando el rol social y comunitario que cumplen estos espacios en la formación y contención de chicos y adolescentes.