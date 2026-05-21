Secuestraron un camión con módulos del programa MESA que el chofer tenía 1,70 de alcohol en sangre

El procedimiento se llevó adelante frente a la Escuela Normal sobre calle Bottaro, donde personal de la Dirección de Tránsito secuestraron un camión cuyo conductor circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre. Según se informó, el test de alcoholemia arrojó 1,70 gramos de alcohol, muy por encima de lo permitido.

El vehículo, que tenía imágenes de una reconocida marca de bebida alcohólica, transportaba módulos del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) . De acuerdo a lo trascendido, el camionero se encontraba en evidente estado de ebriedad y, al descender del rodado, cayó al suelo golpeándose la cabeza contra el pavimento, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo. Tras el episodio, fue asistido y trasladado por una ambulancia del SAME.