Actualizaron un 2,6% los aranceles por discapacidad, pero prestadores advierten que la crisis continúa

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. A través de la Resolución 517/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció un incremento del 2,60% para todas las prestaciones comprendidas dentro del régimen durante mayo de 2026.

La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza de manera uniforme a servicios de atención integral, rehabilitación, acompañamiento, transporte y apoyo escolar, entre otros. Según explicaron desde el organismo, el ajuste fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.

Pese a la actualización, distintos sectores vinculados a la discapacidad continúan manifestando preocupación por la situación económica que atraviesan los prestadores, quienes desde hace meses vienen reclamando aumentos más significativos para afrontar los costos de funcionamiento y sostener los servicios.

Desde Nación recordaron además que el esquema de actualización mensual ya había otorgado un aumento del 3,40% en abril, determinado en base a la inflación registrada durante marzo. Sin embargo, entidades y profesionales sostienen que los incrementos continúan por debajo del impacto real de los costos operativos.