Canalweb San Pedro
Noticias Nacionales

Actualizaron un 2,6% los aranceles por discapacidad, pero prestadores advierten que la crisis continúa

Redacción CWSP

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. A través de la Resolución 517/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció un incremento del 2,60% para todas las prestaciones comprendidas dentro del régimen durante mayo de 2026.

La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza de manera uniforme a servicios de atención integral, rehabilitación, acompañamiento, transporte y apoyo escolar, entre otros. Según explicaron desde el organismo, el ajuste fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.

Pese a la actualización, distintos sectores vinculados a la discapacidad continúan manifestando preocupación por la situación económica que atraviesan los prestadores, quienes desde hace meses vienen reclamando aumentos más significativos para afrontar los costos de funcionamiento y sostener los servicios.

Desde Nación recordaron además que el esquema de actualización mensual ya había otorgado un aumento del 3,40% en abril, determinado en base a la inflación registrada durante marzo. Sin embargo, entidades y profesionales sostienen que los incrementos continúan por debajo del impacto real de los costos operativos.