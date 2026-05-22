Hallan en San Pedro una moto robada en Baradero y abandonada en la vía pública

En la noche de ayer, personal policial acudió a Nieto de Torres al 2000 de esta ciudad tras un alerta emitido por el Sistema de Emergencias 911.

Al arribar al lugar, los efectivos hallaron abandonada una motocicleta Honda XR 150 de color negra y blanca, sin patente colocada. Tras cursar los datos del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por una causa de “Hurto”, iniciada el pasado 20 del corriente mes en la vecina ciudad de Baradero.

La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia. Interviene la Fiscalía N° 7 de San Pedro.