Piden ayuda para Jonas, un nene que necesita una operación urgente

Familiares y allegados de Jonas Agustín Suárez, un niño de 11 años oriundo de Santa Lucía, iniciaron una campaña solidaria para poder afrontar una operación urgente que necesita tras sufrir una grave lesión en uno de sus brazos. El menor sufrió el pasado 9 de mayo una fractura en el húmero izquierdo, lesión que además afectó uno de sus tendones.

Según explicaron, Jonas debe ser intervenido quirúrgicamente para colocarle una placa con tornillos y recibir asistencia técnica que le permita recuperar la movilidad y mejorar su calidad de vida. El costo total de la cirugía asciende a 890 mil pesos y la familia señaló que cuentan con apenas unos días para reunir el dinero necesario.

Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes al alias Todosporjonas. —finaliza con punto— a nombre de Anahí Suárez. Además de las donaciones, la familia pidió compartir el mensaje para ayudar a difundir la campaña solidaria.