Anticipan lluvias y tormentas para la próxima semana

Luego de varios días de frío, cielo nublado y tiempo seco, la zona norte de la provinciase prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hacia mediados de la próxima semana regresarían las lluvias y tormentas, con un frente de inestabilidad que podría dejar acumulados moderados sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El período de tiempo estable se mantendría hasta el martes 26 de mayo, pero desde el miércoles 27 comenzaría a modificarse el panorama. Los pronósticos indican probabilidades de precipitaciones tanto para el miércoles como para el jueves 28 de mayo.

De acuerdo al modelo europeo ECMWF, el miércoles sería la jornada más inestable, con temperaturas que oscilarían entre los 16°C y 24°C, valores superiores a los registrados durante los últimos días.

Los especialistas explicaron que el cambio climático estará impulsado por la rotación del viento hacia el norte y noreste, fenómeno que aportará mayor humedad y favorecerá el desarrollo de tormentas. El contraste entre el aire cálido y húmedo con masas de aire frío será el principal factor de inestabilidad.