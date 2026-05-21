San Pedro podría perder el beneficio de zona fría y aumentarían las tarifas de gas

La posible eliminación del régimen de Zona Fría para gran parte de la provincia de Buenos Aires podría impactar de lleno en los usuarios de San Pedro, donde miles de hogares hoy acceden a descuentos en la tarifa de gas. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado.

De aprobarse la iniciativa, el distrito quedaría fuera del esquema ampliado en 2021, lo que implicaría fuertes incrementos en las facturas. Actualmente, el beneficio permite aplicar descuentos de entre el 30% y el 50% sobre el consumo de gas, pero con los cambios propuestos ese alivio económico desaparecería para gran parte de los usuarios.

Según estimaciones, las boletas podrían registrar aumentos de entre el 40% y el 100%, dependiendo del nivel de consumo y de si los hogares logran ingresar al nuevo esquema de subsidios focalizados que plantea el Gobierno. El proyecto oficial busca volver al sistema original creado en 2002, que contemplaba únicamente a regiones de bajas temperaturas extremas como la Patagonia.

En San Pedro, como en otros municipios bonaerenses alcanzados por la ampliación de Zona Fría, la medida generó preocupación por el impacto económico que podría tener durante los meses de invierno. El régimen actual se financia con un recargo aplicado a las facturas de gas de todos los usuarios del país, aunque desde Nación sostienen que el sistema se volvió deficitario y buscan reducir el gasto destinado a subsidios energéticos.