Abrieron la inscripción a una propuesta gratuita de orientación vocacional

El Municipio de San Pedro, a través del Polo Universitario San Pedro (PUSAP), anunció la apertura de la inscripción para una propuesta gratuita de Orientación Vocacional destinada a estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria y jóvenes egresados.

La actividad estará coordinada por las profesionales Florencia Cominetti, Ludmila Mattig y Mercedes Nazar, quienes brindarán herramientas y acompañamiento para ayudar a los participantes en la elección y planificación de su futuro académico, laboral y profesional. Desde el Municipio destacaron que la iniciativa apunta a acompañar a los jóvenes en una etapa clave de definición personal y vocacional.

La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas, en la sede del PUSAP, ubicada en Salta y Arnaldo, segundo piso.