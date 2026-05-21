Aprehendieron a dos hombres armados tras distintos incidentes en la vía pública

Personal policial de la EPC llevó adelante la aprehensión de dos hombres de 23 y 31 años en el marco de diferentes intervenciones realizadas en la ciudad. Uno de los procedimientos ocurrió en inmediaciones de Sargento Selada al 2500, donde los efectivos encontraron a un joven provocando disturbios y manteniendo una actitud agresiva con vecinos del barrio. Durante la identificación, constataron que tenía en su poder un arma de fabricación casera tipo arpón, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El segundo hecho se registró en la esquina de Alvear y Ansaloni, donde otro hombre se encontraba alterado y agresivo en plena vía pública portando un arma blanca. Ante la situación, el personal interviniente procedió a su aprehensión y al secuestro del cuchillo. En ambos casos se iniciaron actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.