Continúa el plan de modernización del alumbrado público con nuevas luminarias led en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en conjunto con Coopser, continúa avanzando con el plan de modernización del alumbrado público mediante el recambio de luminarias en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Según informaron, ya fueron reemplazadas 2277 luminarias en avenidas, boulevares y calles de gran circulación.

Los trabajos contemplan el reemplazo de antiguos equipos de sodio y vapor de mercurio por modernas luminarias con tecnología LED, lo que permite mejorar la iluminación urbana y reducir significativamente el consumo energético. De acuerdo a datos aportados por Coopser, las zonas intervenidas registran una disminución estimada del 45,6% en el consumo eléctrico.

Entre los sectores alcanzados por las obras se encuentran Bv. Paraná, Av. 3 de Febrero, Bv. Mariano Moreno, Av. Sarmiento, Crucero General Belgrano, Lucio Mansilla y Juan B. Justo, además de distintos puntos de la barranca. Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de un programa sostenido de mejora de la infraestructura urbana orientado a brindar mayor seguridad, eficiencia y mejor calidad de vida para los vecinos.