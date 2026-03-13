Allanamientos: dos detenidos tras el violento robo a una familia en Río Tala

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada en la localidad de Río Tala en el marco de la investigación por el violento robo agravado ocurrido días atrás en una finca rural, donde delincuentes armados se llevaron 5 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron tras una serie de tareas investigativas y allanamientos ordenados por la Justicia, que permitieron avanzar sobre los presuntos responsables del hecho.

El asalto que originó la investigación ocurrió alrededor de las 21:50 en una propiedad ubicada en Callejón Vaccari, donde vive un hombre de 59 años junto a su familia. Según la denuncia, tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda, redujeron a la hija del propietario y la golpearon en la cabeza con la culata de un arma, todo delante de su madre de 60 años. Bajo amenazas, los asaltantes sustrajeron 5.000.000 de pesos en efectivo y escaparon del lugar. La joven sufrió lesiones leves y fue asistida tras el ataque. La causa fue caratulada como robo agravado en zona rural por el uso de arma de fuego.

A partir de la denuncia radicada en el Destacamento de Río Tala, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante tareas de investigación, toma de testimonios y análisis de registros fílmicos, logrando establecer la identidad de dos de los presuntos autores. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás otorgó órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas con la participación de personal de la Comisaría San Pedro, los destacamentos de La Tosquera, Gobernador Castro y Río Tala, el GAD San Pedro y la Sub DDI Baradero–San Pedro.

Los operativos se concretaron en dos domicilios de Río Tala, donde fueron aprehendidos un joven de 25 años y un hombre de 43, además del secuestro de elementos de interés para la causa. Ambos quedaron alojados en la comisaría de San Pedro y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para dar con el tercer implicado en el asalto.