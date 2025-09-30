Ruta 9: dos detenidos en San Pedro por el traslado de una adolescente con fines de explotación sexual

Una adolescente de 15 años fue rescatada en un operativo de Gendarmería Nacional con sede en San Pedro, cuando era trasladada en un ómnibus con destino al norte del país. El procedimiento tuvo lugar en la madrugada del 18 de septiembre, en la Ruta 9, a la altura del acceso a la ciudad, donde los efectivos detectaron la situación al interceptar el vehículo.

Por el hecho quedaron detenidos un hombre de 37 años y su madre, ambos de nacionalidad peruana, acusados de trasladar a la joven con fines de explotación sexual. La víctima fue asistida en el Hospital local y quedó bajo resguardo de las autoridades. La investigación está en manos de la Fiscalía Federal a cargo de Matías Di Lello, con la causa caratulada como trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la órbita del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.