San Nicolás: un menor fue baleado y permanece en terapia intensiva

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este domingo en San Nicolás de los Arroyos, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en calle Andrés del Pozo al 200, en barrio San Francisco. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y constató que las víctimas eran un adolescente de 16 años y un hombre de 32.

Ambos se trasladaron por sus propios medios al Hospital San Felipe para recibir atención médica. El hombre presentó una herida en la pierna izquierda y sufrió lesiones leves, mientras que el menor recibió un disparo de escopeta en el abdomen y la pelvis, por lo que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con riesgo de vida.