Los Bomberos Voluntarios lanzan la segunda edición del “Chanchomóvil”

Los Bomberos Voluntarios de San Pedro anunciaron el regreso del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la institución. La propuesta se desarrollará desde marzo hasta el 11 de abril, con la participación del Destacamento N.º 1 Gobernador Castro y el Destacamento N.º 2 Río Tala.

Según informaron desde la entidad, “desde el mes de marzo y hasta el 11 de abril, Bomberos Voluntarios de San Pedro, junto al Destacamento N.º 1 Gobernador Castro y el Destacamento N.º 2 Río Tala, estarán vendiendo los números del Chanchomóvil. El sábado 11 de abril recorreremos las calles para vender los números restantes”. El valor del número es de $2000 y el sorteo se realizará el mismo 11 de abril por la Quiniela Nocturna de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el ganador será difundido a través de las redes sociales de la institución.