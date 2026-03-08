Canalweb San Pedro
Bomberos San Pedro
Inf. General

Los Bomberos Voluntarios lanzan la segunda edición del “Chanchomóvil”

Redacción CWSP

Los Bomberos Voluntarios de San Pedro anunciaron el regreso del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la institución. La propuesta se desarrollará desde marzo hasta el 11 de abril, con la participación del Destacamento N.º 1 Gobernador Castro y el Destacamento N.º 2 Río Tala.

Según informaron desde la entidad, “desde el mes de marzo y hasta el 11 de abril, Bomberos Voluntarios de San Pedro, junto al Destacamento N.º 1 Gobernador Castro y el Destacamento N.º 2 Río Tala, estarán vendiendo los números del Chanchomóvil. El sábado 11 de abril recorreremos las calles para vender los números restantes”. El valor del número es de $2000 y el sorteo se realizará el mismo 11 de abril por la Quiniela Nocturna de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el ganador será difundido a través de las redes sociales de la institución.