ANSES paga desde mañana con aumento: el cronograma completo de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados y pensionados. Tal como ocurre cada mes, las acreditaciones comenzarán durante la segunda semana y se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación que perciba.

El cronograma incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), a quienes cobran la jubilación mínima y también a los jubilados y pensionados con haberes superiores. Los pagos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes para garantizar el orden en las acreditaciones.

Además, los haberes de marzo llegarán con un incremento del 2,9% por movilidad, ajuste que impacta directamente en todos los beneficiarios del sistema previsional.

Tras esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $369.636,78. A ese monto podría sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que llevaría el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $439.636,78.

Hasta el momento, el único aumento confirmado para marzo es el correspondiente a la fórmula de movilidad que se aplica de manera automática.

pensiones no contributivas: fechas de cobro en marzo

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán sus haberes según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

9 de marzo DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

10 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

11 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

12 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita

Para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario será:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

9 de marzo DNI terminado en 1: 10 de marzo

10 de marzo DNI terminado en 2: 11 de marzo

11 de marzo DNI terminado en 3: 12 de marzo

12 de marzo DNI terminado en 4: 13 de marzo

13 de marzo DNI terminado en 5: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

19 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

jubilados con haberes superiores al mínimo

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones se realizarán hacia el final del mes: