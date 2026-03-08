ANSES paga desde mañana con aumento: el cronograma completo de marzo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados y pensionados. Tal como ocurre cada mes, las acreditaciones comenzarán durante la segunda semana y se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación que perciba.
El cronograma incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), a quienes cobran la jubilación mínima y también a los jubilados y pensionados con haberes superiores. Los pagos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes para garantizar el orden en las acreditaciones.
Además, los haberes de marzo llegarán con un incremento del 2,9% por movilidad, ajuste que impacta directamente en todos los beneficiarios del sistema previsional.
Tras esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $369.636,78. A ese monto podría sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que llevaría el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $439.636,78.
Hasta el momento, el único aumento confirmado para marzo es el correspondiente a la fórmula de movilidad que se aplica de manera automática.
pensiones no contributivas: fechas de cobro en marzo
Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán sus haberes según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita
Para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario será:
- DNI terminado en 0: 9 de marzo
- DNI terminado en 1: 10 de marzo
- DNI terminado en 2: 11 de marzo
- DNI terminado en 3: 12 de marzo
- DNI terminado en 4: 13 de marzo
- DNI terminado en 5: 18 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo
jubilados con haberes superiores al mínimo
En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones se realizarán hacia el final del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo