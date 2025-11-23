San Nicolás: un hombre cayó del sector Ultra VIP en la Fiesta de Disfraces y fue atendido de urgencia

Durante la madrugada de este domingo, un hombre resultó herido luego de caer desde una plataforma del sector Ultra VIP en la Fiesta de Disfraces realizada en San Nicolás. Según testigos, el joven perdió el equilibrio y cayó desde unos dos metros de altura, golpeándose fuertemente la cabeza.

La caída le provocó una herida con sangrado inmediato, lo que generó preocupación entre los asistentes. De manera rápida, el equipo de emergencias del evento, junto a personal médico y rescatistas de Bomberos, acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Tras ser atendido en el predio, el hombre fue trasladado al área de emergencias para una evaluación más completa. Su estado inicial era estable, aunque presentaba un traumatismo en la cabeza como consecuencia del impacto.

A pesar del incidente, la fiesta continuó con normalidad. El joven estaba acompañado por un grupo de amigos que avisó de inmediato al personal de seguridad, lo que permitió activar rápidamente el operativo de atención.