Un joven resultó herido en un choque entre dos motocicletas en Nieto de Torres

Ayer por la noche, personal policial acudió a Nieto de Torres al 600 tras un accidente entre dos motocicletas. Por motivos que aún se intentan establecer, una moto conducida por un joven de 25 años colisionó con otra guiada por un hombre de 23 años.

El conductor de 25 años fue trasladado al Hospital local por el servicio de SAME 107, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

La fiscalía local dispuso la formación de una causa por lesiones culposas y se continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.