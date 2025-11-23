Baradero: un operario falleció tras caer de una antena

Un operario de 48 años murió este lunes por la tarde en Baradero luego de caer desde una antena de telefonía celular mientras realizaba tareas de mantenimiento en una torre ubicada sobre el acceso San Martín, a pocos metros de los depósitos de Moro Fallet.

Por motivos que aún se investigan, el trabajador –que se encontraba utilizando las medidas de seguridad correspondientes– cayó sobre el techo de una vivienda, desde donde tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal por personal del SAME.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció horas más tarde como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída. Hasta el momento, no se difundió la identidad de la víctima, ya que se aguardaba la llegada de familiares, dado que era oriundo de otra localidad.

Las autoridades continúan trabajando para determinar qué fallo provocó el accidente.