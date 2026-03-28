San Nicolás: secuestran hongos alucinógenos y marihuana por un importante monto y piden la detención de un joven

Un joven de 25 años quedó en el centro de una causa por presunta venta de estupefacientes tras una audiencia realizada este viernes, luego de su aprehensión en un operativo policial. Durante la indagatoria, llevada a cabo en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 especializada en drogas, el imputado prestó declaración y sostuvo que las sustancias incautadas eran para consumo personal. Sin embargo, su versión no fue considerada suficiente por la Fiscalía, encabezada por la funcionaria Verónica Marcantonio, quien pidió que continúe detenido mientras avanza la investigación.

El procedimiento que dio origen a la causa se concretó en un domicilio de calle Maipú al 200, en San Nicolás, donde efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron marihuana y hongos alucinógenos valuados en más de 3,5 millones de pesos en el mercado ilegal. La pesquisa, desarrollada durante aproximadamente dos meses por la División Unidad Operativa Federal San Nicolás, incluyó tareas de inteligencia, seguimientos y recolección de datos que permitieron reunir indicios sobre una posible actividad de narcomenudeo en el lugar.