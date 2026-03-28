El Gobierno frena la suba de impuestos a los combustibles para evitar más presión sobre la inflación

El gobierno de Javier Milei suspenderá el incremento de los impuestos a los combustibles en abril para evitar una mayor suba de precios en la nafta y el gasoil. La medida intenta reducir el impacto en la inflación, ya que los combustibles en marzo aumentaron entre un 15 y un 20 por ciento por la escalada del precio del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente.

El Ministerio de Economía resolvió no aplicar en abril la actualización de los impuestos a los combustibles (ICL e IDC), una medida que será oficializada por decreto y que busca evitar un nuevo incremento en los precios en surtidores. Cada ajuste en estos tributos suele trasladarse de forma directa al valor de la nafta y el gasoil, por lo que el Gobierno intenta contener el impacto inflacionario en un contexto donde la inflación sigue siendo una preocupación central.

La decisión se da además en un escenario internacional adverso, con el precio del petróleo en niveles elevados —el barril Brent alcanzó los 111 dólares—, lo que presiona aún más sobre los costos internos. Para sostener esta política, el Ejecutivo resignará recaudación fiscal, estimada entre 170 y 200 millones de dólares mensuales, y suma otras medidas como el aumento en la mezcla de biocombustibles. La estrategia apunta a evitar una suba en los combustibles, manteniendo una práctica ya utilizada para moderar el impacto de la inflación.