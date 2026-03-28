Dramático choque de motos en Pérez Millán: un joven lucha por su vida y hay otros dos heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en Pérez Millán dejó a un joven de 21 años en estado crítico, tras una colisión entre dos motocicletas en calle Belgrano, entre Azopardo y Obligado. A raíz del fuerte impacto, los tres ocupantes de los rodados resultaron heridos y debieron ser asistidos de urgencia.

El siniestro involucró a una Honda CG Titan 150, en la que viajaban un joven de 21 años junto a una mujer de 20, y una Honda Wave 110 conducida por otro joven de la misma edad. Inicialmente, todos fueron trasladados a la sala de primeros auxilios local y luego derivados al Hospital Gomendio de Ramallo. Allí se constató que el conductor de la CG Titan presentaba un cuadro de extrema gravedad, con traumatismo de cráneo, compromiso de conciencia y lesiones torácicas, por lo que fue derivado al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde permanece internado con asistencia respiratoria. En tanto, los otros dos pacientes evolucionan con lesiones leves, sin riesgo de vida, aunque continúan en observación.