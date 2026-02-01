Encontraron sana y salva a la adolescente Yaquelin Racoviek en Baradero

Personal de la Sub DDI Baradero–San Pedro, abocado a tareas investigativas, logró dar con el paradero de Yaquelin Soledad Racoviek (17), quien era intensamente buscada desde horas del mediodía de este viernes.

La joven fue localizada en un domicilio de la ciudad de Baradero y se encuentra en buenas condiciones de salud, sin haber sido víctima de ningún ilícito. Se realizarán las actuaciones de rigor correspondientes y posteriormente será restituida a su progenitora. Interviene la UFI N°11 del Departamento Judicial San Pedro.