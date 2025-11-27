San Nicolás: incautan más de cuarenta envoltorios de cocaína a una interna del Anexo Femenino de la UP3

Una interna alojada en el Anexo Femenino de la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás habría sido sorprendida con estupefacientes en su poder durante la mañana de este jueves. Según información extraoficial a la que accedió EL NORTE, el episodio ocurrió alrededor de las 7.30 cuando la mujer se dirigía desde su pabellón hacia el sector de Sanidad. Durante el trayecto, se le habrían caído desde el bolsillo derecho de la campera 48 envoltorios de cocaína que llevaba ocultos entre sus prendas.

La detenida es oriunda de Escobar y se encuentra alojada en la UP3 desde 2018, cumpliendo una condena de 14 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y robo agravado.

Este episodio se suma a otro ocurrido el pasado 14 de noviembre, cuando un interno de 32 años habría sido descubierto con 26 envoltorios de cocaína dentro del establecimiento penitenciario. En esa oportunidad, un oficial del Servicio Penitenciario advirtió la situación durante la tarde y procedió a revisar al detenido, alojado en el pabellón 6, encontrando los estupefacientes ocultos entre sus pertenencias.