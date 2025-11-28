Dos aprehendidos y allanamientos positivos por un violento robo

El pasado 26 por la mañana, un joven de 22 años fue víctima de un violento robo en la intersección de Mitre y Boulevard Paraná, donde un grupo de masculinos lo atacó, le sustrajo su teléfono celular y le provocó lesiones en la cabeza por las que debió recibir asistencia médica en el Hospital local.

La denuncia fue realizada por su padre, de 44 años, y dio inicio a actuaciones judiciales caratuladas robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFI N.º 11 y el Juzgado de Garantías N.º 2. Personal del GTO de la Comisaría San Pedro llevó adelante una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y de vecinos, logrando identificar a cinco jóvenes implicados en el hecho, algunos de ellos en situación de calle. Con estos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en tres domicilios de la zona de calle San Lorenzo al 3000, procedimientos que se concretaron en horas de la tarde y arrojaron resultados positivos en dos viviendas: se secuestraron prendas de vestir utilizadas durante el robo —una de ellas con manchas hemáticas para análisis— y se recuperó el teléfono celular sustraído.

Además, fueron aprehendidos dos de los presuntos autores, identificados como César Fernández (29) y Joaquín Olmos (27), quienes quedaron alojados en la Comisaría local a la espera de ser indagados. Las tareas continúan para avanzar con medidas judiciales respecto del resto de los identificados.