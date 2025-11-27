El Sindicato de Trabajadores Municipales destacó la «alta adhesión» al paro municipal y anticipa más medidas de fuerza

El Sindicato de Trabajadores Municipales, que encabeza Juan Cruz Acosta, informó que la jornada de protesta realizada este lunes tuvo “un acatamiento altísimo”, en el marco del reclamo al Departamento Ejecutivo por la mejora salarial. Desde la organización gremial señalaron que el aumento otorgado por decreto “no alcanza las necesidades” de los empleados y reclamaron una nueva instancia de negociación.

A través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, el sindicato destacó la unidad de los trabajadores y remarcó que la medida busca que el Municipio “reaccione” ante la situación económica que atraviesa el personal. Además, anticiparon que, en caso de no obtener una respuesta favorable, este martes se anunciarán los días de paro que se llevarán adelante la próxima semana.

“La unidad es fundamental para esta lucha”, expresaron, al tiempo que subrayaron que los trabajadores municipales “prestan servicio durante toda una vida” y que “ningún gobierno de turno debe dividirlos”.