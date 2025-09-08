Accidente en calle Uruguay al 600: una motociclista y sus dos hijas sufrieron lesiones leves

En la tarde del sábado, personal policial acudió a un llamado al 911 emergencias por un accidente ocurrido en calle Uruguay al 600.

El hecho involucró a una motocicleta Honda 110 cc, color roja, conducida por una mujer de 28 años, que circulaba acompañada por sus dos hijas menores de 6 y 10 años. El rodado colisionó contra un automóvil Volkswagen Gol gris, que se encontraba estacionado correctamente y sin ocupantes, perteneciente a un hombre de 57 años.

A raíz del impacto, la conductora y las niñas fueron asistidas en el lugar por el servicio de emergencias SAME 107 y trasladadas al hospital local. Según se informó, no presentaron lesiones de consideración y permanecieron bajo observación por precaución.

En el lugar trabajó Policía Científica, mientras que la UFI N° 7 en turno tomó intervención en la causa, caratulada como “Lesiones culposas”. Posteriormente, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios, quedando los daños materiales a resolver entre las compañías aseguradoras.