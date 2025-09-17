Ruta 9: accidente entre un auto y un camión: 5 derivados al Hospital

En la mañana de ayer, personal del destacamento policial de Río Tala intervino en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional Nº 9, carril Rosario–Buenos Aires.

Por causas que se investigan, un camión Renault Premium 320 DXI con acoplado, conducido por un joven de 33 años, colisionó por alcance con un automóvil Volkswagen Bora en el que viajaban cinco personas: el conductor de 43 años y cuatro acompañantes de 43, 34, 25 y 21 años de edad.

Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladados al Hospital “Emilio Ruffa” de San Pedro, donde el médico policial constató que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

La UFI Nº11 tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias correspondientes.