Confirman la aprehensión del sujeto de 45 años detenido por abuso sexual

Tal como se adelantó en la jornada de ayer, en el día de hoy la Policía confirmó la detención de un hombre de 45 años acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de su hijastra de 17 años.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Tareas Operativas de la Comisaría, tras diversas tareas investigativas que permitieron certificar el domicilio del sospechoso. La investigación se inició de oficio en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, a partir de la denuncia de la víctima, quien relató haber sido abusada por la fuerza por parte de su padrastro.

Con la orden de allanamiento y detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, personal policial llevó adelante el operativo en una vivienda de calle San Lorenzo al 1900, donde se produjo la aprehensión del acusado. La causa quedó en manos de la UFI N° 7.