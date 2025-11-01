Robo una moto horas después de salir del penal de Baradero y terminó herido de bala

Un joven de 21 años, oriundo de General Rodríguez, que había recuperado la libertad este viernes de la Unidad Penal N°11 de Baradero, protagonizó un violento episodio durante la madrugada, cuando intentó robar una motocicleta y se enfrentó a tiros con la policía.

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Ameghino, donde efectivos policiales advirtieron que el sujeto llevaba una moto de tiro. Al intentar identificarlo, el hombre arrojó el vehículo y escapó efectuando disparos contra los uniformados. El rodado había sido sustraído minutos antes de un garaje ubicado en Gainza al 2500. En medio del intercambio de disparos, el delincuente resultó herido en una pierna y fue trasladado al hospital local, donde se constató que las lesiones eran de carácter leve.

Según confirmó el secretario de Seguridad Gabriel Fontanari a Tu Radio, el ladrón fue hallado tras un operativo de búsqueda por las vías del ferrocarril. “Cuando llega a la comisaría el móvil con la moto, también lo hace el dueño que iba a denunciar el robo”, detalló. Las autoridades investigan cómo el delincuente obtuvo el arma de fuego, ya que en sus pertenencias se halló el documento que acreditaba su reciente liberación del penal.