Operativo de tránsito y alcoholemia con varios vehículos retenidos

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo se llevaron a cabo un nuevos operativos de control vehicular y alcoholemia en el marco de los controles de la Nocturnidad, con la participación conjunta de personal de Tránsito Municipal y la Estación de Policía Comunal.

Como resultado del procedimiento, fueron retenidos cuatro automóviles cuyos conductores arrojaron resultado positivo en el test de alcoholemia, y cuatro motocicletas, una de ellas también por alcoholemia positiva y las restantes por falta de documentación y casco protector.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en la vía pública.