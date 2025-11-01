Amplio operativo antidrogas en la región: seis allanamientos y secuestro de estupefacientes

En un importante despliegue coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, junto con la UFI N°1, se realizaron seis allanamientos entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado en el marco de tres investigaciones por comercialización de estupefacientes. Las diligencias se llevaron a cabo en las localidades de Ramallo, Capitán Sarmiento y San Nicolás, tras un extenso trabajo de inteligencia que permitió identificar puntos de venta y lugares de ocultamiento de drogas.

En Ramallo, los agentes concretaron tres allanamientos simultáneos —en calle Córdoba y en Artigas al 1000— con apoyo de la UTOI San Nicolás, logrando el secuestro de cocaína y marihuana fraccionada, teléfonos celulares, recortes de nylon y dinero en efectivo. En Capitán Sarmiento, los procedimientos realizados en América al 600 y Colón al 350 contaron con la colaboración de efectivos de Chivilcoy, Campana y Mercedes, incautándose florescencias de marihuana, más de 30 envoltorios de cocaína listos para su venta y un trozo compacto de alta pureza.

Finalmente, en San Nicolás, se allanó un domicilio ubicado en Estrada y Olleros, perteneciente a una mujer conocida por su vinculación con la venta de estupefacientes. En el lugar se secuestró cocaína valuada en más de $2.600.000, además de teléfonos celulares, elementos de estiramiento y $300.000 en efectivo. Todos los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de la Dra. Marcantonio, quien solicitó las órdenes judiciales correspondientes ante los juzgados de garantías intervinientes.