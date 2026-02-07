Robó una bicicleta de una gomería y fue detenido a las pocas cuadras

En la noche de ayer, personal policial fue alertado sobre un hecho delictivo y, tras un rápido despliegue, logró intervenir en la intersección de Esquiú y Bartolomé Mitre, en esta ciudad. En el lugar se procedió a la aprehensión de un joven de 18 años, quien momentos antes había sustraído una bicicleta tipo carrera de color rojo.

Según se informó, el rodado fue robado luego de que el sospechoso ejerciera violencia en un comercio del rubro gomería, propiedad de un vecino de 34 años. La Fiscalía local tomó intervención en el caso, dispuso la notificación de la causa y que el aprehendido permanezca alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera presentación ante sede judicial. En tanto, la bicicleta fue restituida a su legítimo propietario.