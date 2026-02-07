Allanamiento en Río Tala: secuestran 14 pares de zapatillas robadas

En el marco de una investigación por un hecho de robo, personal del Destacamento Río Tala, con apoyo del destacamento La Tosquera, llevó adelante una diligencia de allanamiento tras una denuncia radicada por un vecino de 38 años. La orden fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y se concretó en el barrio 9 de Julio de esa localidad, en una vivienda donde residen un joven de 19 años junto a otras dos personas. El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de los elementos denunciados.

No obstante, durante el operativo, los efectivos advirtieron desde una medianera la presencia de cajas y bolsas similares a las sustraídas en el patio de una vivienda lindera, presuntamente descartadas antes del ingreso policial. Ante esta situación, se solicitó y obtuvo una nueva orden de allanamiento en el domicilio de un hombre de 58 años, donde se secuestraron 14 pares de zapatillas marca Puma de color azul y siete cajas de cartón con el logo de la firma. Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa al mayor de edad involucrado.