Choque y fuga en Río Tala: un motociclista fue hospitalizado y buscan al otro vehículo involucrado tras darse a la fuga

En la jornada de ayer, personal policial tomó conocimiento a través de un llamado al 911 sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Schallibaung y Camelino, en la localidad de Río Tala. Por motivos que se tratan de establecer, una motocicleta Gilera Smash conducida por un hombre de 41 años fue colisionada por otro vehículo, que tras el impacto se dio a la fuga con dos ocupantes a bordo.

Como consecuencia del siniestro, una ambulancia de Río Tala trasladó al motociclista al Hospital de San Pedro para su atención médica y la evaluación del carácter de las lesiones. Interviene la fiscalía en turno, mientras se realizan tareas investigativas para lograr identificar al rodado involucrado que escapó del lugar.