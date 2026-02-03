Robo en Gomendio al 600: ladrones armados asaltaron dos viviendas en una misma cuadra

Un violento episodio delictivo ocurrido en la mañana de este martes es investigado por la policía tras registrarse robos en dos viviendas ubicadas en Gomendio al 600, lo que generó alarma entre los vecinos del sector. Según se pudo establecer, varios delincuentes armados actuaron de manera coordinada en distintos domicilios de la cuadra.

En una de las casas, los ocupantes no se encontraban presentes, situación que fue aprovechada por los ladrones para revisar el interior y sustraer diversos elementos. A pocos metros, en otra vivienda, dos sujetos encapuchados y armados sorprendieron a una mujer y a dos jóvenes, a quienes redujeron mientras dormían, llevándose dinero, celulares y otros objetos de valor, para luego huir dejándolos encerrados.

Tras lograr pedir ayuda, intervino personal policial y de la Sub DDI San Pedro–Baradero, que realizó pericias, análisis de cámaras de seguridad y del posible recorrido de escape, ya que los autores habrían accedido por un patio trasero desde una casa lindera deshabitada.