Un delincuente se llevó una bicicleta y la secuencia quedó registrada en video

Un robo de una bicicleta en Hermano Indio al 2800 fue denunciado en redes sociales, y quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad, según relató la propia víctima a través de una publicación en redes sociales. En las imágenes se observa a un delincuente llevándose el rodado, mientras el damnificado intenta alcanzarlo sin éxito.

El delincuente arrojó a la víctima al piso, mientras que la agredió con golpes de puño para poder hacerse del rodado.

La persona afectada explicó que el material audiovisual es el único registro disponible hasta el momento y decidió difundirlo para alertar a la comunidad y visibilizar la situación de inseguridad. Además, solicitó la colaboración de vecinos ante cualquier dato que permita recuperar la bicicleta marca TOP, modelo Mega Thor, rodado 29, de 24 velocidades. Cualquier información puede ser aportada a las autoridades policiales.